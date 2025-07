Splitgate 2 keert terug naar betastatus; Splitgate gaat volgende maand offline

Toen Splitgate 2 vorige maand gelanceerd werd, waren veel spelers nogal teleurgesteld. De titel had heel wat problemen en voelde vooral niet zo goed aan als zijn illustere voorganger. Ontwikkelaar 1047 Games erkent dit en heeft besloten om de game terug te schroeven naar beta om een hele rits grootschalige veranderingen door te voeren, in de hoop zo fans tevreden te stellen.

“So we’re going back to beta. We’ll be heads down until early next year, rebuilding major parts of the game to capture the spirit of what made Splitgate special. That means reworking progression from the ground up, adding more portals to our maps, simplifying monetization, refocusing on classic game modes you’ve been asking for, and more, which we’ll share soon.”