Cozy avonturengame Outbound komt naar de PlayStation 5

Ontwikkelaar Square Glade Games heeft via het PlayStation blog aangekondigd dat de cozy open wereld avonturengame Outbound voor de PlayStation 5 beschikbaar zal komen. De game was al eerder aangekondigd voor de Xbox. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, wel weten we dat de game ergens in 2026 uit zal komen.

Outbound is een coöp open wereld verkenningsgame voor maximaal 4 spelers. Samen trek je eropuit in een lege camper, op zoek naar spullen en materialen om je camper verder uit te bouwen. Tijdens het avontuur worden spelers geconfronteerd met een alsmaar veranderde omgeving en weersomstandigheden, waardoor zij gedwongen worden zich constant aan te passen.

Benieuwd geworden naar de titel? Bekijk dan de gameplay trailer hieronder.