Techland stelt Dying Light: The Beast met een paar weken uit

Techland heeft aangekondigd dat ze de releasedatum van Dying Light: The Beast wat opschuiven. De titel stond gepland voor 22 augustus, maar die datum is niet langer aan de orde. De nieuwe releasedatum is nu 19 september.

De reden voor het uitstel is eenvoudig: ze willen de game net wat meer tijd geven voor het polijsten en daarom is het beter om de titel ietsje op te schuiven. Hieronder de volledige verklaring van de ontwikkelaar.

“It has always been our goal to make Dying Light: The Beast the best Dying Light game we’ve ever released. To honor this promise, we’ve made the decision to move the release date to September 19, 2025 to allow for extra polishing work.

We’ve been carefully listening to what you’ve been saying – whether through playtests, the recent preview coverage and in comments. With just four additional weeks, we can address final details that make all the difference between good and great. Areas we want to improve based on player feedback include finetuning the balance of gameplay elements, looking into clarity of UI, increasing the quality of physics, as well as tweaking cutscene and player animations further.

We know this might be disappointing to some fans, and we understand. Dying Light: The Beast is the culmination of everything we’ve learned in more than a decade of the series, and this experience has shown us how important the first impression is.

The team promises regular updates through the now 8 weeks before launch, and a playable demo of the game will be available at Gamescom in Hall 6, so you can check out Kyle Crane’s return if you’re heading to the show.”