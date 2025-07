Project CARS 3 gaat volgend jaar offline; franchise is binnenkort officieel ‘dood’

Slecht nieuws voor fans van de Project CARS-games, want Bandai Namco heeft laten weten dat het derde (en hoogstwaarschijnlijk laatste) deel binnenkort niet meer beschikbaar zal zijn voor aankoop. De aankondiging (via Steam) gaat als volgt:

“[Update over PROJECT CARS 3. Alle productverkopen eindigen op: 24 augustus 2025 om 23:59 UTC. Let op dat de tijd kan verschillen per regio. Als je het spel digitaal hebt gekocht, blijft het in je bibliotheek en kun je het in de toekomst opnieuw downloaden. DLC’s die gekocht zijn voor 24 augustus 2025 om 23:59 UTC kun je na deze datum blijven gebruiken. De online speltypen van het spel blijven actief tot 24 februari 2026.]”

Je kan het spel dus niet meer digitaal aanschaffen vanaf 25 augustus en de servers van de game blijven nog actief tot 24 februari 2026. Na deze datum zal je dus ook niet meer kunnen gebruikmaken van de online modi. Een reden wordt niet gegeven, maar waarschijnlijk heeft dit met het verlopen van licenties te maken.

Dat wordt dus waarschijnlijk ook de ‘sterfdatum’ van de reeks, want de eerste twee games zijn al offline gegaan enkele jaren geleden. Dit is heel jammer, gezien de reeks in het begin wel veelbelovend was. Deel drie was dan misschien een controversiële game, het ‘einde’ van wat ooit een geliefde franchise was, is nooit leuk nieuws.