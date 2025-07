Borderlands 4 is goud gegaan

Thuiskomen in een warm bad, zo omschreef Lennard Borderlands 4 in zijn preview over de game. We wisten al dat de looter shooter van Gearbox op 12 september zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, om dan op 3 oktober uit te komen voor de Nintendo Switch 2.

Wat nieuwe informatie is, is dat de game goud gegaan is. Wat zoveel wil zeggen als dat het spel op disc gedrukt zal worden en dat de distributie begint. Ondertussen zal Gearbox ongetwijfeld aan een day one patch werken, maar zeker is dat de releasedatum gehaald wordt.