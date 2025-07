MindsEye stelt zijn cross-over met Hitman uit voor onbepaalde duur

MindsEye had weliswaar potentie, maar de finale versie van de game bleek een absolute teleurstelling te zijn. Het is logischerwijs alle hens aan dek bij ontwikkelaar Build A Rocket Boy. De studio doet er alles aan om de game bij te schaven tot een product waar het effectief trots op kan zijn… en dat heeft gevolgen voor de releasedatum van een beloofde cross-over met Hitman.

Normaal gezien zou er deze maand een missie verschenen zijn waarin je als Agent 47 kon spelen. Dit level is echter uitgesteld voor onbepaalde duur, terwijl Build A Rocket Boy aan enkele patches sleutelt. In augustus krijgen we er één die het mogelijk maakt om cutscenes over te slaan; in september worden er een aantal grondige verbeteringen aan de game toegevoegd.

Dit bericht op X vertelt je meer.

“We apologise that the release of the Hitman x MindsEye Mission, originally scheduled for July, has been postponed to a later date. We look forward to delivering this exciting crossover when the time is right and will provide further updates as soon as we’re able.”