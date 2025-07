God of War tv-serie houdt zich voornamelijk vast aan de Noorse mythologie van laatste twee games

Er wordt op het moment druk gewerkt aan een tv-serie gebaseerd op God of War en een tweede seizoen is ook al zo goed als zeker. Er zijn nu wat meer details naar buiten gekomen over het eerste seizoen.

Executive producer Ronald D. Moore heeft tegenover IGN aangegeven dat de sfeer van de laatste twee games als basis wordt genomen voor de tv-serie. Er wordt dus vastgehouden aan de Noorse mythologie. Of er ook verwijzingen zijn naar de Griekse mythologie van de eerste paar God of War-delen houdt Moore nog even in het midden.

Het plan is om de relatie tussen Kratos en Atreus net zo goed over te brengen als het geval is in de games. De reis die zij maken om hun vrouw en moeder de laatste eer te bewijzen zal op meerdere vlakken zeer emotioneel zijn. Dat zal natuurlijk niet ten koste gaan van de actie.

“So it has this emotional heart, but there’s this sense of history of who Kratos is, this mystery about his past, what he represents, the emotions that he’s going through. So there’s a weight to it, but not so much weight that there’s not enjoyment along the way and there’s spectacle and there’s lots of things going on in this world”.