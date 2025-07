Mortal Kombat: Legacy Kollection komt waarschijnlijk 29 september uit

Het lijkt erop dat de releasedatum van Mortal Kombat: Legacy Kollection per ongeluk te vroeg is onthuld. Reddit-gebruiker ByrdofMemes liet via Reddit weten dat de releasedatum al zichtbaar was in de Xbox Store.

Ondertussen lijkt de informatie alweer te zijn verwijderd, maar diverse gebruikers bevestigen de datum – sommigen noemen 30 september als releasedatum, mogelijk door tijdzoneverschillen. Er is ook een afbeelding gedeeld van de Xbox-productpagina toen daarop nog een releasedatum vermeld stond.

Nu de releasedatum gelekt lijkt te zijn, kan het niet lang meer duren voordat deze officieel wordt bevestigd.