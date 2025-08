Preview | Grounded 2 – Het is een druk jaar voor Obsidian Entertainment. Eerder dit jaar kregen we Avowed voorgeschoteld, wat een prima RPG is en later dit jaar mogen we ook nog het langverwachte vervolg op The Outer Worlds verwachten en nu is daar dan Grounded 2, in early access weliswaar. Obsidian is als ontwikkelaar een waar RPG-powerhouse, maar met de eerste Grounded stapte men al uit die comfortzone door een gooi te doen naar het survival genre. Dat pakte destijds goed uit en Obsidian lijkt de smaak nu helemaal te pakken te hebben. De plannen voor Grounded 2 zijn groots en met de early access versie, die nu beschikbaar is, krijgen we daar alvast een voorproefje van.

Uit de achtertuin

Als een ware opvolger krijgen we net als in de eerste Grounded de keuze uit de vier tieners Max, Willow, Pete en Hoops. In Grounded 2 is Ominent weer bezig met wat experimenten en het is aan deze groep tieners om dit complot te ontrafelen. In plaats van een achtertuin is het werkgebied deze keer wel een stuk groter met Brookhollow Park, een schattig ogend park voor de normale mens. Voor een gekrompen mens loert er echter weer overal gevaar om de hoek, maar ook een hoop nieuwe middelen om deze gevaren te trotseren.

Goed vooruitzicht

Spelers van de eerste Grounded zullen Grounded 2 in eerste instantie als een warm bad vinden aanvoelen. Het rondlopen door de wereld en de combat voelt in essentie nog altijd heerlijk soepel aan. De al prima werkende gameplay is vanzelfsprekend aangevuld met nieuwe wapens, pantsers en andere voorwerpen. De kers op de taart zijn de Buggies, ofwel insecten die je kan berijden om als vervoersmiddel te gebruiken. Met het grotere speelvlak van Brookhollow Park is dat ook wel nodig, we hebben immers veel meer terrein om te verkennen.

Dat overweldigende gevoel was vooralsnog wel van korte duur, Grounded 2 is immers nog een early access game. De wereld is weliswaar groot, maar nog lang niet alle content is aanwezig. De al aanwezige content is echter een goede voorbode op wat ons te wachten staat, want die is al aardig fors. Obsidian lijkt de feedback van spelers van de eerste Grounded ter harte te hebben genomen en het feit dat Grounded 2 ook weer in eerste instantie als early access titel uitkomt is in dit geval een goed teken. Het heeft van de eerste Grounded een geliefde titel gemaakt en datzelfde kan ook weer met Grounded 2 gaan gebeuren.

Samenwerken

Hoewel je Grounded 2 ook prima in je eentje kan spelen is de coöp natuurlijk de ster van de show. Samen met anderen spelen is niet alleen heel erg leuk, het loont ook nog eens. In een survival game ben je in eerste instantie altijd even zoekende naar hoe alles in elkaar steekt, maar samen met anderen weet je vanzelfsprekend meer. Het heeft ons in ieder geval erg leuke sessies opgeleverd, afgezien van wat connectie problemen. Dit zit hem vooralsnog in de early access versie en dit zal in de loop der weken vast worden opgelost.

Ruwe randjes

Als Grounded 2 goed draait is het een erg aangenaam plaatje om naar te kijken. Door een upgrade naar Unreal Engine 5 beginnen de gelijkenissen met een Pixar-film wel erg accuraat te worden. De cartooneske stijl van Grounded 2 ziet er ook weer erg goed uit en nodigt uit om te gaan spelen, maar vooralsnog liepen we wel tegen wat performance problemen aan. Een stabiele 60fps bewerkstelligen was voor ons vooralsnog niet mogelijk. Het merendeel van de tijd wist onze pc (Ryzen 7 5800X3D, 32GB DDR4, AMD Radeon 6900 XT) de framerate wel boven de 60fps te houden, maar hadden we dips die soms onder de 20fps uitkwamen.



Dit zijn zaken waar wij zeker van zijn dat deze opgelost zullen worden. Zo is ook de audio nog niet helemaal wat het moet zijn. Het stemmenwerk van de personages lijkt vooralsnog in orde, maar veel andere geluidseffecten spelen soms wel, soms niet af. Ook de gebruikte muziek lijkt af en toe een eigen leven te leiden en fade in en weer uit wanneer de muziek er zelf zin in heeft. Het voelt allemaal nog een beetje slordig, maar het ‘early access’-embleem maakt dat dit zaken zijn die we voor nu door de vingers kunnen zien.

Voorlopige conclusie

Een vervolg op Grounded kon ook alleen maar groter zijn. Grounded 2 lijkt op de juiste weg te zijn om een waardige opvolger te worden. Je begint vooralsnog met erg weinig nieuwe toevoegingen. Wat nieuwe wapens, pantsers en het belangrijkste: de Buggies. Zo staat de recent vrijgegeven roadmap al helemaal vol met allerlei toevoegingen waar wij het nu zonder mee moesten doen. Als onze glazen bol nog een beetje werkt verwachten we echter dat Grounded 2 gaat uitgroeien tot iets moois. De technische mankementen die we hebben ervaren zijn jammer, maar iets wat we een early access titel nog niet écht kunnen aanrekenen. Wij gaan in ieder geval de komende tijd met veel plezier in de gaten houden hoe Grounded 2 zich ontwikkelt.