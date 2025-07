EA blijft bij zijn standpunt om geen prijsverhoging door te voeren voor hun games

Toen bekend werd dat Nintendo sommige games van hen tegen een hogere prijs zou gaan verkopen, volgden al snel een aantal andere bedrijven. Electronic Arts liet in mei van dit jaar weten daar niet aan mee te gaan doen en ze zijn nog steeds niet van dit standpunt afgestapt.

CEO Andrew Wilson heeft tijdens een ‘earnings call’ gezegd dat er geen plannen zijn om de prijzen voor games te veranderen. Electronic Arts heeft altijd al games aangeboden in verschillende prijscategorieën en deze strategie werkt prima zoals het nu is. Wilson ziet dan ook geen noodzaak om veranderingen door te voeren.

“We’re not looking to make any changes on pricing at this stage, but that’s in the construct of we already offer a fairly broad pricing scheme across our various products. When you think about everything from free-to-play through to our premium products and our deluxe editions, our orientation is always to capture the full spectrum of pricing so that we can serve players in the best way possible and offer them the greatest value.

We’ll continue to look at opportunities to deliver great value to our players through various pricing schemes over the course of time, but no dramatic changes planned yet.”