Warhammer 40,000: Space Marine 2 update pakt vrijwel alle aspecten van de game aan

Wie maar geen genoeg kan krijgen van de eindeloze gevechten in Warhammer 40,000: Space Marine 2, zal opgemerkt hebben dat er een nieuwe update beschikbaar is. Patch 9.0 focust zich met name op quality-of-life verbeteringen in plaats van nieuwe content. Vrijwel elk aspect van de game wordt aangepast of is veranderd.

In de Datavault zijn nieuwe Ordeals toegevoegd voor de populaire Siege modus, terwijl het beloningscherm een make-over heeft gekregen om overzichtelijker en intuïtiever te zijn. Ook zijn er functionele verbeteringen doorgevoerd aan diverse wapens en klassen. Zo zijn de ground pound-aanval van de Chainsword en Power Sword krachtiger geworden. Daarnaast zijn mêlee-wapens in de PvE-modus opnieuw in balans gebracht: Fencing-wapens bieden nu de hoogste snelheid, maar het minste schade, terwijl Block-wapens trager zijn maar zwaarder toeslaan.

De balans van ranged wapens is ook stevig aangepakt. Bolt Rifles, Stalker Bolt Rifles, Bolt Carbines en Meltaguns hebben allemaal statistische aanpassingen gekregen voor een betere balans tussen schade, bereik en gebruiksgemak. Ook klassenperks zijn onder handen genomen: zo zijn Winged Fury, Defense Mechanism en Hammer of Wrath herwerkt, terwijl perks als Act of Attrition en Smiting Angel nu meer schade aanrichten.

Verder zijn in de Siege modus niet alleen shop-items opnieuw geprijsd, maar zijn Guardsmen sterker gemaakt, met meer HP en hogere schade-output. Al deze aanpassingen moeten leiden tot een vloeiendere en beter gebalanceerde ervaring in zowel solo- als coöpmissies.

Voor de volledige patch notes kan je hier terecht.