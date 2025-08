Digimon Story: Time Stranger trailer toont special moves van heel wat Digimon

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer voor Digimon Story: Time Stranger uitgebracht. In deze video krijgen we de special moves te zien van Belphemon, Beelzemon, Bearmon, Magnamon en meer.

Digimon Story: Time Stranger is een RPG, waarin je tussen de mensenwereld en de digitale wereld reist om een mysterie te ontrafelen. Je traint Digimon, vecht in turn-based gevechten en probeert via tijdreizen een wereldramp te voorkomen.

Digimon Story: Time Stranger komt op 3 oktober uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam.