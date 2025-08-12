Nieuwe Digimon Story: Time Stranger trailer laat DigiRide zien



Ontwikkelaar Media.Vision en uitgever Bandai Namco hebben een nieuwe trailer uitgebracht van de langverwachte Digimon-game, Digimon Story: Time Stranger.

De trailer focust op de DigiRide-feature, een feature die het mogelijk maakt om op diverse Digimon te rijden. Je zal niet op elke Digimon kunnen rijden, maar alleen een specifiek lijstje aan Digimon, hieronder vallen onder andere Garurumon, Ikkakumon en de motorrijdende Digimon Beelzemon.

Digimon Story: Time Stranger komt op 3 oktober uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De verwachting is dat Bandai Namco op termijn ook nog een Switch 2-versie zal aankondigen, maar vooralsnog is er van een lancering op de nieuwste handheld van Nintendo nog geen sprake.