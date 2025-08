Persona 3 Reload komt naar Nintendo Switch 2

Atlus is altijd al een supporter van Nintendo geweest. Veel Atlus RPG’s zijn door de jaren heen verschenen voor diverse Nintendo-consoles. De Persona-serie was altijd een uitzondering, maar de laatste jaren brengt Atlus deze games ook naar Nintendo-platformen. Bij de release van Persona 3 Reload schitterde een Nintendo-versie door afwezigheid, maar daar gaat verandering in komen.

Tijdens de Nintendo Partner Direct is bekendgemaakt dat Persona 3 Reload naar de Nintendo Switch 2 komt. Het gaat om dezelfde versie die eerder voor andere platformen is verschenen. Daarnaast is ook nog niet bekend of de Nintendo Switch 2-versie gelijk alle DLC met zich mee zal krijgen. Persona 3 Reload verschijnt op 23 oktober voor de Nintendo Switch 2.