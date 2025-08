Mafia: The Old Country beschikt over twee grafische modi

Afgelopen week bracht 2K Games een nieuwe trailer uit van Mafia: The Old Country, waarin de PlayStation 5 Pro-versie van de game in de spotlights geplaatst werd. Dat zag er goed uit, maar het ontbrak toen nog aan specifieke details over de visuele modi.

Daar is nu iets meer informatie over gegeven, zo heeft de uitgever laten weten dat Mafia: The Old Country twee grafische modi zal bevatten: Quality en Performance.

In de Performance modus zal de game op 60fps draaien, al is de resolutie die hiermee gepaard gaat niet gespecificeerd. De Quality modus zal een hogere resolutie hebben ten koste van de framerate.

Zo weten we nu iets meer, al ontbreekt het nog altijd aan meer specifieke details met betrekking tot de resolutie. En het is afwachten wat de PlayStation 5 Pro daarbovenop als extra zal brengen.

“On PS5 and Xbox Series X, Mafia: The Old Country will have both Quality and Performance modes at launch, with the game running at an average 60fps in Performance Mode. Players who want to prioritize higher resolution and visual fidelity should select Quality Mode, while players who prefer to prioritize framerate should select Performance Mode.”