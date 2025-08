Once Upon a KATAMARI aangekondigd voor diverse platforms

Eerder deze week kondigde Bandai Namco een gloednieuwe game aan in de Katamari-franchise tijdens de Nintendo Partner Direct. Once Upon a KATAMARI is een gloednieuwe game in de cult-hitfranchise die later dit jaar uitgebracht zal worden.

In de afgelopen jaren zijn er al enkele remasters uitgebracht van Katamari, met een remaster van Katamari Damacy in 2020 en Katamari Reroll + Royal Reverie twee jaar geleden. Deze games zijn blijkbaar goed in de smaak gevallen, want met Once Upon a KATAMARI kunnen we de eerste nieuwe Katamari-game in 14 jaar verwachten.

Once Upon a KATAMARI komt op 24 oktober wereldwijd uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk de aankondigingstrailer hieronder.