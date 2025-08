HD-2D Action RPG The Adventures of Elliot: The Millenium Tales aangekondigd

Tijdens de Nintendo Partner Direct op 31 juli 2025 heeft Square Enix The Adventures of Elliot: The Millennium Tales aangekondigd voor een release volgend jaar.

De game zal gebruikmaken van de HD-2D-grafische stijl die Square Enix introduceerde met Octopath Traveler en vervolgens toepaste in diverse nieuwe games en remakes, zoals de Dragon Quest HD-remasters, Triangle Strategy en meer.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales komt in 2026 uit voor PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 en pc. Er is ook een demo beschikbaar, exclusief voor de Nintendo Switch 2.