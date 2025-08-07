Vereiste opslag en PlayStation 5 Pro verbeteringen Mafia: The Old Country bekendgemaakt

Logo
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 08:31

Mondjesmaat hebben Hangar 13 en 2K Games meer details gegeven over de verschillende visuele modi van Mafia: The Old Country. Zo weten we al even dat we een verbetering op de PlayStation 5 Pro mogen verwachten, maar details waren schaars.

Via X heeft de ontwikkelaar nu bekendgemaakt dat spelers op de PlayStation 5 Pro een hogere dynamische resolutie mogen verwachten in zowel de Quality als de Performance modi. Daarnaast ondersteunt de PlayStation 5 Pro-versie VRR en 120Hz tv’s.

In de tussentijd is ook de pre-load live gegaan en de game vraagt op de PlayStation 5 40GB opslag van de SSD, valt dus erg mee.

