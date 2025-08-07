Formula Legends verschijnt op 18 september, demo nu beschikbaar

3DClouds heeft aangekondigd dat hun nieuwe arcade-racer Formula Legends op 18 september verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game krijgt een prijskaartje van € 19,99 en spelers op de PlayStation, Xbox en pc kunnen nu al aan de slag met een gratis demo. Een demo voor de Nintendo Switch volgt op 14 augustus.

In Formula Legends draait alles om een toegankelijke, maar uitdagende race-ervaring, waarin arcade gevoel en motorsportrealiteit samenkomen. Denk aan bandenslijtage, brandstofverbruik, veranderlijke weersomstandigheden, schade en het rubberen van ideale lijnen, allemaal elementen die races onvoorspelbaar en spannend maken.

Hieronder kan je de bijbehorende trailer bekijken en enkele key features die je mag verwachten van Formula Legends.