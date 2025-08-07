Logo
Metal Eden verschijnt begin september

Nieuws
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 18:00

In eerste instantie zou de shooter Metal Eden op 6 mei verschijnen. Doordat de ontwikkelaar een demo uitbracht en daar feedback op ontving, besloot men om de release iets op te schuiven, zodat ze meer tijd zouden hebben om de laatste plooien glad te strijken.

Het was even wachten op een nieuwe releasedatum, maar die is nu officieel aangekondigd. Metal Eden verschijnt op 2 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, waarmee de definitieve releasedatum nu een feit is.

Meer weten over de game? Lees dan hier onze preview.

1 reactie

  1. Anoniem-3011's avatar

    Vond het een middelmatige game in de demo. En is heel saai ogend. Viel bijna in slaap ervan zeg maar.

