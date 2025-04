Reikon Games stelt Metal Eden uit naar deze zomer

Onlangs lieten we weten dat de demo van Metal Eden live was gegaan en dat de release niet meer al te ver in de toekomst lag: 6 mei. Na feedback te ontvangen van de demo spelers, heeft het team achter de game, Reikon Games, besloten om de game wat uit te stellen.

Uitstel is echter geen afstel en het team deelde mee dat de game deze zomer nog zal verschijnen. Op een nieuwe releasedatum is het echter nog even wachten. De demo is nu nog steeds beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, dus vergeet deze zeker niet even te proberen, mocht je interesse hebben in de game.

Geen zin om de demo te downloaden? Lees dan hier onze preview.

“Hey everyone!

We’ve decided to move the release of METAL EDEN to Summer 2025.

After going through the feedback from the demo, we saw some clear areas where we can improve. We’re taking a bit more time to refine the game and make sure it delivers the experience we’re aiming for. Your input has been a big part of that process, and we appreciate it.

We know delays aren’t ideal, and we really appreciate your patience. We’ll share the new date as soon as we can—and we’re confident it’ll be worth the wait.

Thanks for sticking with us.

More soon.

The METAL EDEN Team”