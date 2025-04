Demo van sci-fi first-person shooter Metal Eden nu beschikbaar op de Xbox en PlayStation

Ontwikkelaar Reikon Games kondigde onlangs de sci-fi first-person shooter Metal Eden aan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. We hebben de game ook al even kunnen spelen en dat beviel best wel goed. Meer over onze ervaring lees je hier in onze preview.

De release van de shooter staat gepland voor 6 mei, dus lang duurt het niet meer. Voor het moment daar is kunnen we echter al met de game aan de slag, want er is een demo van de titel uitgebracht in de Xbox en PlayStation Store.

In deze demo krijg je Mission 0 en Mission 1 te spelen, waarbij de game je verschillende wapens presenteert en ook kun je de vrij vlotte gameplay van de shooter leren kennen. Eerst meer zien? Check dan de onderstaande trailer.