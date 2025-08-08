Helldivers 2 op de Xbox is aan PlayStation te danken



Helldivers 2 kwam met een knal op de markt en wist gelijk grote successen te boeken. De coöperatieve multiplayer titel heeft al miljoenen spelers aangetrokken om te vechten voor democratie. Omdat de game door PlayStation werd uitgegeven, vielen Xbox gamers tot op heden buiten de boot, maar daar gaat op 26 augustus verandering in komen. En dat hebben we te danken aan PlayStation.

Wanneer een populaire titel naar andere platformen komt, krijgt al snel de ontwikkelaar van de game alle lof, maar de CEO van Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, deelde op Discord dat we deze port toch echt aan PlayStation te danken hebben. Bij Windows Central hebben ze ook screenshots gedeeld van deze uitspraak. Jorjani vindt het tevens erg cool dat PlayStation besloten heeft om Helldivers 2 naar de Xbox te brengen. Als ontwikkelaar wil je immers dat jouw game grote successen boekt.