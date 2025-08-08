Bestandsgrootte van PS5-versie Gears of War: Reloaded bekendgemaakt

PlayStation-bezitters kunnen binnenkort voor het eerst kennismaken met een iconische Xbox-franchise, want Gears of War: Reloaded verschijnt op 26 augustus 2025 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Volgens het betrouwbare PlayStation Game Size weegt de PS5-versie van de game 63.103GB. Wie de game digitaal vooruitbesteld, kan vanaf 21 augustus al beginnen met pre-loaden. Een fysieke versie voor de PS5 is inmiddels ook beschikbaar voor pre-order via onder andere Amazon.
Gears of War: Reloaded is een opgepoetste heruitgave van het origineel uit 2006 en is ontwikkeld door The Coalition. De game is volledig in een modern jasje gestoken met onder meer 4K-assets, verbeterde textures, geavanceerde post-processing effecten en ondersteuning voor 60fps in de campagne. Multiplayer fanaten kunnen zich zelfs verheugen op een soepele 120fps. De resolutie tikt in beide modi 4K aan.
In deze third-person shooter kruip je in de huid van Marcus Fenix, een soldaat die samen met zijn squad strijdt tegen de Locust – een meedogenloos ras dat op het punt staat de mensheid op de planeet Sera uit te roeien. De game was destijds baanbrekend voor het cover-based shooter genre en of dat anno 2025 nog steeds zo baanbrekend is, zullen we eind deze maand gaan ontdekken.
Is het ook 63 gig op de disc versie?
Meer dan 63.000 gb!! da,s echt veel te veel. Schandalig gewoon….
Ergens wel zin in deze game, nog nooit echt gespeeld dus hopelijk n beetje goed.
@Anoniem-9149: Klopt, is wel debiel.