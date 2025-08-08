Logo
Bestandsgrootte van PS5-versie Gears of War: Reloaded bekendgemaakt

Nieuws
Nico Bossier on 08 August 2025 om 14:29

blank

PlayStation-bezitters kunnen binnenkort voor het eerst kennismaken met een iconische Xbox-franchise, want Gears of War: Reloaded verschijnt op 26 augustus 2025 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Volgens het betrouwbare PlayStation Game Size weegt de PS5-versie van de game 63.103GB. Wie de game digitaal vooruitbesteld, kan vanaf 21 augustus al beginnen met pre-loaden. Een fysieke versie voor de PS5 is inmiddels ook beschikbaar voor pre-order via onder andere Amazon.

Gears of War: Reloaded is een opgepoetste heruitgave van het origineel uit 2006 en is ontwikkeld door The Coalition. De game is volledig in een modern jasje gestoken met onder meer 4K-assets, verbeterde textures, geavanceerde post-processing effecten en ondersteuning voor 60fps in de campagne. Multiplayer fanaten kunnen zich zelfs verheugen op een soepele 120fps. De resolutie tikt in beide modi 4K aan.

In deze third-person shooter kruip je in de huid van Marcus Fenix, een soldaat die samen met zijn squad strijdt tegen de Locust – een meedogenloos ras dat op het punt staat de mensheid op de planeet Sera uit te roeien. De game was destijds baanbrekend voor het cover-based shooter genre en of dat anno 2025 nog steeds zo baanbrekend is, zullen we eind deze maand gaan ontdekken.

4 reacties

  1. Anoniem-715's avatar

    Is het ook 63 gig op de disc versie?

    0
    @Reply
  2. Anoniem-9149's avatar

    Meer dan 63.000 gb!! da,s echt veel te veel. Schandalig gewoon….

    0
    @Reply
  3. User avatar
    10512 XP

    Ergens wel zin in deze game, nog nooit echt gespeeld dus hopelijk n beetje goed.

    0
    @Reply
  4. User avatar
    10512 XP

    @Anoniem-9149: Klopt, is wel debiel.

    0
    @Reply

