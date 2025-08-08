Sony bevestigt dat Bungie onderdeel zal worden van PlayStation Studios

De aanhoudende problemen rondom Marathon, de matige ontvangst van Destiny 2: The Final Shape en de tegenvallende financiële cijfers doet de overtuiging groeien dat Sony meer controle wilt krijgen over ontwikkelaar Bungie. Volgens de CFO van Sony, Lin Tao, wordt er momenteel gewerkt aan een geleidelijke samenvoeging met PlayStation Studios.

Toen Sony Bungie had overgenomen, werd beloofd dat de studio volledig onafhankelijk zou blijven, maar volgens Tao is dat inmiddels veranderd vanwege “structurele hervormingen”. In een recente Q&A sessie zei Tao het volgende:

“About the governance of Bungie, at the time of acquisition, we were offering a very independent environment, so that was one way of thinking. However, thereafter, we have gone through structural reform, as we announced last year, so this independence is getting lighter, and Bungie is shifting into a role which is becoming more part of PlayStation Studios, and integration is proceeding. So in the long term, if you can see this as an ongoing process, the direction [for Bungie] is to become part of PlayStation Studios.” (vertaald door VideoGameChronicles)

Bungie heeft de afgelopen jaren flinke tegenslagen gekend, waaronder meerdere ontslagrondes en annuleringen van diverse projecten. Volgens een rapport zou dit te wijten zijn aan het feit dat de ontwikkelaar niet helemaal realistisch is geweest over de financiële vooruitzichten. De integratie van Bungie binnen PlayStation Studios zou vorig jaar al begonnen zijn, waarbij verschillende functies na de ontslagrondes zijn overgeheveld naar PlayStation Studios. Sony heeft zelfs een nieuwe studio opgericht die werkt aan een science-fantasy titel.

Wanneer Bungie volledig onderdeel wordt van PlayStation Studios is niet bekend. Op dit moment hebben ze het nog druk zat met de ontwikkeling van Marathon, die eerder uitgesteld werd. Een nieuwe releasedatum wordt dit najaar bekendgemaakt. De verwachting van Sony is dat de game uiterlijk voor 31 maart 2026 uit zal komen.