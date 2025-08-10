Pac-Man World 2 Re-PAC trailer toont vergelijking met het origineel



Vorige week werd Pac-Man World 2 Re-PAC aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, de Nintendo Switch en pc. De game verschijnt op 26 september voor de genoemde platformen en is een vernieuwde uitgave van een inmiddels klassieke game.

Om goed te laten zien wat de visuele stap vooruit is, heeft uitgever Bandai Namco een nieuwe trailer uitgebracht. Die laat beelden van het origineel zien samen met beelden van de nieuwe uitgave, waar direct uit blijkt dat de stap behoorlijk is.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder.