Pac-Man World 2 Re-PAC aangekondigd en verschijnt op 26 september

Pac-Man: wie kent het gele happertje uit de jaren ’80 nou niet? Het is door de jaren heen uitgegroeid tot een icoon en anno 2025 is Pac-Man nog steeds relevant. Zo bracht Bandai Namco eerder Pac-Man World Re-PAC uit, een remake van het origineel uit 1999. Hoewel die remake niet helemaal geslaagd was volgens onze review, weerhoudt dat Bandai Namco en ontwikkelaar Now Production er niet van om het nog eens te proberen.

Pac-Man World 2 Re-PAC is namelijk aangekondigd voor vrijwel alle platformen en verschijnt op 26 september in de schappen. In dit deel zijn de spoken nogal stout geweest, want al het gouden fruit is door hen gestolen. Uiteraard moet Pac-Man hier een stokje voor steken en deze gouden zoetigheden weer terug zien te krijgen. Hieronder krijg je een goede eerste indruk van de remake van de game uit 2002.