Review | Pac-Man World Re-Pac – Bandai Namco heeft flink wat succesvolle moderne titels achter zijn naam staan, waaronder Elden Ring, Scarlet Nexus en Tales of Arise. De uitgever bezit ook een aantal franchises waar al jaren niets mee is gedaan. De laatste tijd wordt duidelijk dat het Japanse bedrijf ook deze weer terug wil brengen. Zo hebben zij al Klonoa: Phantasy Reverie Series uitgegeven, een remaster van de eerste twee Klonoa-games. Het resultaat was zeker niet onverdienstelijk. Bandai Namco gaat nu een stapje verder met Pac-Man. Zij hebben namelijk Pac-Man World voorzien van een remake. Hiermee hoopt de uitgever de gele rakker weer op de kaart te zetten, net zoals ze gedaan hebben met Klonoa.

Veel te oud?

Pac-Man World Re-Pac is een 2,5D platformer, waarin je speelt met het bekende gele happertje uit de jaren ’80. In dit spel is je gehele familie ontvoerd door de ‘Ghost Gang’ en hun leider: Toc-Man, en natuurlijk trekt Pac-Man er op uit om zijn familieleden te bevrijden. Het verhaal stelt echter weinig voor, maar daar staan (klassieke) platformers om bekend. Het is de gameplay die het er in dit genre echt toe doet. Het origineel kwam in 1999 uit, dus de grote vraag is of de game niet teveel is verouderd. Gelukkig kunnen we melden dat de remake van Pac-Man World op dit gebied vandaag de dag nog aardig mee kan.

Gamen zonder poespas

Elk level is qua opzet vrij simpel gehouden, maar ze zijn wel zo in elkaar gezet dat er een goede flow in de game zit. Je moet van A naar B en de weg hier naartoe is vrij gemakkelijk te volgen. Natuurlijk staan er vijanden in de weg, maar ook deze zullen niet al teveel weerstand bieden. Door ze op hun kop te springen of door gele ronde pellets naar hen te gooien, kan je ze uitschakelen. Gaandeweg worden de levels wel wat uitdagender, doordat er bijvoorbeeld meerdere routes worden geïntroduceerd of dat er wat moeilijkere platform gedeeltes je pad kruizen. Je zal dan iets meer je best moeten doen, maar in principe zal je Pac-Man World zonder al teveel problemen kunnen uitspelen. De remake is dan ook wat aan de gemakkelijke kant, maar desalniettemin is de game goed genoeg om een aardige tijd mee te hebben.

Dat je je vermaakt met het spel komt mede door de baasgevechten. Ook hier geldt dat deze niet al te moeilijk zijn, ze zijn echter wel zeer gevarieerd. Er komen in deze scenes zelfs totaal andere genres aan bod. Een andere reden dat Pac-Man World Re-Pac nog best een aardige 2,5D platformer is, is omdat het gewoon lekker weg speelt. Dit komt doordat er wat kleine aanpassingen zijn gedaan voor deze remake, zodat het gele happertje perfect reageert op jouw commando’s. Wat ook een positieve invloed heeft is dat er veel collectibles te verzamelen zijn. Deze kan je weer gebruiken om bijvoorbeeld geheime kamers of leuke bonusgames te ontdekken. Dit vereist wel vaak wat backtracking, maar storend is dat niet aangezien de weg naar de plek waar je zijn moet negen van de tien keer zeer kort is. Backtracking heeft hier dus geen negatieve invloed.

Kleine en grote problemen

Wat de game geen goed doet, is dat het niet altijd goed duidelijk is waar een platform zich bevindt. Tijdens het avontuur moet je soms op een platform voor of achter je springen. De game maakt alleen niet helemaal goed duidelijk waar je je analoge stick moet plaatsen om goed over te kunnen springen. Pac-Man heeft wel een schaduw die je kan gebruiken om te zien waar je bent, maar daar heb je weinig aan als de afgrond waar je over moet springen ook zwart is. Dit kan zo nu en dan dus voor wat frustratie zorgen en dat kan wat vervelend zijn, maar er is helaas nog een veel groter probleem.

Al in de eerste paar seconden dat je begint te spelen krijg je een teleurstelling te verwerken. Het bewegen van de camera gaat namelijk erg schokkerig, in plaats van dat het een vloeiend geheel is. Dit zorgt voor een heel erg onrustig beeld, wat niet bepaald prettig kijkt. Het is ook heel raar, want het bewegen van Pac-Man zelf en diens vele vijanden vertonen dit gebrek niet. Hier zijn de animaties namelijk vloeiend en de verschillende personages bewegen zich zonder enige hapering of stotterring. Daar komt nog bij dat de onrustige camera niet bijtrekt, waardoor je hier de gehele game aan vastzit. Het valt te hopen dat dit snel met een patch wordt opgelost, want het zorgt voor een flinke deuk in een voor de rest aardige 2,5D platformer.

Moderner uiterlijk

Het onderdeel waarop Pac-Man World gelukkig wel goed scoort is op het grafische vlak. Zoals het een remake betaamt, is de game helemaal opnieuw opgebouwd en dat is te zien. Niet alleen draait de game nu op 4K en 60fps, alles ziet er veel moderner uit. Alle personages zijn aangepast en sommige locaties zijn geheel vernieuwd. Nu is het ook weer niet zo dat Pac-Man World Re-Pac een grafisch hoogstandje is, maar het is een heel groot verschil met het origineel en de game ziet er daardoor ook uit als een moderne titel. Grafisch is er dus niets mis met deze titel. Qua audio is het dan weer wat minder gesteld, want sommige muziekstukken voelen namelijk wat misplaatst aan voor de situatie. Daarentegen maken de geluidseffecten een hoop goed, want daarbij worden soms de bekende geluidjes van de originele Pac-Man ten gehore gebracht, waaronder als je een gele pellet eet en als je doodgaat. Heel simpel, maar absoluut effectief.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook verkrijgbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.