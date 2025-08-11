Leer meer over Amon in nieuwe Borderlands 4 video

Logo
Nermin Colakovic on 11 August 2025 om 09:49

Gearbox Entertainment heeft een nieuwe video uitgebracht waarin we meer te zien krijgen van de vaardigheden van het personage Amon in Borderlands 4.

In de video zien we dat Amon toegang heeft tot drie skill trees: Cybernetics, Vengeance en Calamity. De Cybernetics skill tree is gericht op het gebruik van verschillende wapens, zoals dubbele bijlen, zwaarden en hamers. Vengeance daarentegen bevordert een meer tanky speelstijl en het toebrengen van schade met verschillende elementaire aanvallen, zoals bliksem en ijs. Calamity geeft Amon de rol van debuffer, waarbij hij vijanden verzwakt met zijn vaardigheden.

Borderlands 4 verschijnt op 12 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Op 3 oktober volgt ook een versie voor de Nintendo Switch 2. Bekijk de video hieronder.

