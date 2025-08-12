Meerdere grote PlayStation 4 online titels staan mogelijk op het punt offline te gaan

De PlayStation 5 is ondertussen al bijna vijf jaar op de markt, dus het is niet gek dat diens voorganger steeds minder wordt voorzien van nieuwe games. Het ziet er naar uit dat er binnenkort ook een aantal grote online-titels offline zullen gaan.

Volgens GamesIndustry hebben een aantal grote uitgevers aangegeven dat zij hun ondersteuning van online en live service PlayStation 4-games binnenkort gaan stopzetten. Om welke titels het precies gaat wordt niet gemeld.

Ontwikkelaar MiHoYO heeft al eerder aangegeven dat zij deze herfst de PS4-versie van Genshin Impact uit de PlayStation Store zullen halen en in april 2026 zal de online ondersteuning compleet stoppen. Het is dus heel goed mogelijk dat andere ontwikkelaars hetzelfde zullen doen. De console is inmiddels 12 jaar oud, dus heel opmerkelijk is het niet.