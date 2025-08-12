Gothic 1 Remake en Deadzone: Rogue demo’s zijn nu beschikbaar

THQ Nordic heeft recent een aantal nieuwe games aangekondigd en updates gegeven over eerder onthulde titels. Nu is het dan ook zover dat gamers voor het eerst twee van deze games kunnen spelen. Het bedrijf heeft namelijk demo’s beschikbaar gesteld van de Gothic 1 Remake en Deadzone: Rogue.

De demo’s zijn te vinden in de PlayStation Store en Xbox Store. De demo van Gothic 1 Remake dient als proloog en geeft een eerste indruk van de personages en de sfeer. Heb je meer zin in snelle roguelike-FPS-gameplay, dan zit je goed met Deadzone: Rogue. De demo’s van beide games zijn uiterst positief ontvangen op Steam, waar ze al eerder zijn uitgebracht.

Ga jij de demo’s van deze games uitproberen? Laat het weten in de reacties.