Binnenkort maakt Ghost of Tsushima officieel de overstap naar de PlayStation 5 met een heuse Director’s Cut. Deze zal uiteraard de nodige nieuwe content bevatten, waaronder de uitbreiding Iki’s Island. In een interview met GameSpark heeft Nate Fox, de creative director van het spel, nu laten weten dat je acties in de hoofdgame de nodige invloed zullen uitoefenen op deze uitbreiding.

Dit is een trend die we steeds vaker zien opduiken in games: je handelingen en/of keuzes hebben regelmatig ernstige gevolgen en dus ook een impact op content die later verschijnt, waaronder uitbreidingspakketten. Hoever Ghost of Tsushima hier precies mee wil gaan, wist (of wou) Nate Fox nog niet kwijt, maar het klinkt alvast veelbelovend. De Director’s Cut verschijnt op 20 augustus.