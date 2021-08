Ben jij een diehard The Elder Scrolls-fan en kan je niet wachten tot The Elder Scrolls VI uitkomt? Dan hebben we helaas slecht nieuws te melden. Phil Spencer – de grote baas van de Xbox-divisie van Microsoft – heeft in een interview met IGN aangegeven dat het nog wel even duurt voordat de RPG te spelen is.

Microsoft heeft een aantal RPG’s in de pijplijn zitten die alleen voor de Xbox en pc zullen uitkomen. Dit zijn Avowed, Fable en het al aangehaalde The Elder Scrolls VI. Avowed was de laatst aangekondigde titel van deze drie, maar deze zal volgens Spencer eerder uitkomen dan de game van Bethesda. Ditzelfde geldt voor Fable.

Het ziet er dan ook naar uit dat de releasedatum van The Elder Scrolls VI heel ver weg is. Avowed en Fable hebben nog geen releasedatum, maar volgens geruchten zal Fable pas in 2023 uitkomen. Avowed is nog niet zo lang geleden aangekondigd en toen werden er geen gameplaybeelden getoond. Het is dus goed mogelijk dat deze later op de markt zal komen dan Fable.

Dit alles doet vermoeden dat The Elder Scrolls VI waarschijnlijk pas op zijn vroegst in 2024 zal verschijnen. Je moet er ook niet raar van opkijken dat de RPG in 2025 of zelfs 2026 pas het levenslicht zal zien. Wat het ook moge zijn, het is duidelijk dat je flink wat geduld moet hebben voordat je The Elder Scrolls VI daadwerkelijk kunt spelen op je pc of Xbox.