Hoe verder we de toekomst in gaan, hoe interessanter we het verleden zijn gaan vinden. De lang geleden uitgestorven dinosauriërs zijn altijd een boeiend stukje geschiedenis gebleken, en in Jurassic World Evolution 2 kom je enorm veel over deze wezens te weten!

In de onderstaande trailer worden competente wetenschappers ingezet om sneller informatie te vergaren om het wetenschappelijk onderzoek nog efficiënter te laten vorderen. Wetenschappers zijn echter ook maar mensen en hun werk is niet altijd even simpel. Als je wilt dat ze hun beste werk leveren, zul je ze ook tevreden moeten houden! Het werken met vleesetende t-rexen die al staan te watertanden bij de gedachte aan een mals stukje wetenschapper, is natuurlijk wel heel stressvol…

Jurassic World Evolution 2 staat gepland voor een release in 2021 voor de PS4, PS5, pc en Xbox Series X|S.