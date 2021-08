Aanvankelijk zou er een Battlefield 2042 playtest in juli plaatsvinden, maar dat werd door DICE naar augustus opgeschoven. VGC meldt dat EA uitnodigingen heeft verstuurd en die geven meer zicht op wanneer de sessies zullen plaatsvinden. Zo zal de eerste playtest tussen 12 en 15 augustus plaatsvinden en hierbij is de eerste sessie drie uur en de andere negen uur.

Er zullen een paar duizend mensen uitgenodigd worden voor deze eerste test. In september kunnen nog veel meer mensen meedoen, want dan staat de open beta gepland. Om deel te kunnen nemen aan deze playtest is het advies om je te registreren voor EA Playtesting en daarvoor kan je hier terecht.

De eerste technische test zal enkel beschikbaar zijn op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hieronder de minimale en aanbevolen pc vereisten:

Minimum specs: OS: 64-bit Windows 10

Processor (AMD): AMD FX-8350

Processor (Intel): Core i5 6600K

Memory: 8GB

Video Memory: 4GB

Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 560

Graphics card (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection Recommended specs: OS: 64-bit Windows 10

Processor (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processor (Intel): Intel Core i7 4790

Memory: 16GB

Video Memory: 8GB

Graphics card (AMD): Nvidia GeForce RTX 2060

Graphics card (NVIDIA): AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: 12

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober en meer over de game lees je in onze preview.