Vanaf 15 augustus zullen er weer een paar games de Xbox Game Pass service verlaten. De meest opvallende uit deze lijst is Grand Theft Auto V voor de console, wat toch wel een grote titel is. Verder is ook Final Fantasy VII een klassieker die zowel de consoles als de pc zal verlaten.

Hieronder de volledige lijst:

Final Fantasy VII (Xbox)

Final Fantasy VII Windows Edition (PC)

Darksiders Genesis (Xbox & PC)

Don’t Starve: Giant Edition (Xbox & PC)

Train Sim World 2020 (Xbox & PC)

Ape Out (PC)

Grand Theft Auto V (Xbox)

Crossing Souls (PC)

Als je deze games nog niet gespeeld zou hebben, dan is het advies om dat zeker nog even te doen. Deze maand worden er natuurlijk ook weer games toegevoegd en voor een overzicht kan je hier terecht.