Alle Legend of Zelda games hebben wel iets unieks. Iets moois en sfeervols, wat je in bijna geen andere game terugvindt. Zelfs niet in andere Nintendo games! We kunnen er echter niet onderuit dat er game engines zijn waarin bepaalde games mogelijk nog beter uit de verf komen. En de Unreal Engine, die kan dat als geen ander.

De Braziliaanse artiest Vitor Maccari zette de onderstaande video online, waarin hij zijn verbeelding de vrije loop heeft laten gaan. Zijn passie voor The Legend of Zelda en zijn visie voor hoe de perfecte game eruit zou moeten zien, kwamen hier samen. En het resultaat mag er zijn!

Ter vergelijking hebben we dit bericht van een soortgelijke video voorzien. Deze toont de HD versie die in 2013 uitkwam op de Wii U. Welke versie heeft jouw voorkeur?