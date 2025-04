Release van The Legend of Zelda: The Wind Waker HD voor Nintendo Switch 2 is niet uitgesloten

Met de komst van de Nintendo Switch 2 in juni, zal het aanbod van Nintendo Switch Online uitgebreid worden met de langverwachte toevoeging van GameCube games. Bij de release van de nieuwe console zullen er drie GameCube titels beschikbaar zijn voor abonnees van Nintendo Switch Online met ‘expansion pack’, waar The Legend of Zelda: The Wind Waker er een van is. In 2013 is er een remake uitgekomen voor de Wii U, maar volgens Nintendo sluit deze toevoeging niet uit dat de remake ooit naar de Nintendo Switch 2 zal komen.

Dit blijkt uit een uitspraak van senior vice president of product development van Nintendo Amerika, Nate Bihldorff. In een recente podcast uitzending van Kinda Funny Games Daily, gaf Tim Gettys aan dat hij onlangs gesproken heeft met Bihldorff tijdens een Switch 2 event. Volgens Bihldorff zouden de plannen voor de release van The Wind Waker HD op de Switch 2 nog steeds op tafel liggen.

“I did ask if having The Wind Waker on Nintendo Switch Online precludes it from the Switch 2 getting the actual Wii U port at some point, and he was very quick to say ‘no, all options are on the table,’”

Naast de release van The Wind Waker, zullen abonnees van Nintendo Switch Online + Expansion Pack ook de GameCube titels F-Zero GX en Soul Calibur 2 kunnen spelen. De GameCube catalogus zal na verloop van tijd uitgebreid worden met games als Pokémon Colloseum, Pokémon XD: Gale of Darkness, Luigi’s Mansion en meer.