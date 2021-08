Gamers die zich nog steeds vermaken met Red Dead Online kunnen aankomende week iets nieuws verwachten. Dan zal ‘Call to Arms’ worden toegevoegd, een geheel nieuwe modus.

In Call to Arms neem je de taak op je om bewoners van een dorpje te beschermen tegen hordes vijanden. Of hier nog eventuele bijzonderheden aan vast zitten is niet bekend. Het zal echter snel duidelijk worden wat de nieuwe modus exact inhoudt, want deze wordt op 10 augustus beschikbaar gesteld voor de online modus van Red Dead Redemption 2.

Call to Arms launches in Red Dead Online on August 10th.

Batten down the hatches and come to the aid of local townsfolk to fight off waves of enemies in a brand-new survival-based mode. pic.twitter.com/gcC1N87joH

