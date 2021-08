Als de naam Diablo valt, voel je dat de temperatuur in de kamer verandert. De Diablo-franchise is er één van een legendarisch kaliber en dit betekent dat een nieuw deel – hoever weg de release ook nog mag zijn – toch altijd voor het nodige enthousiasme zorgt. Op dit moment werken ze bij Activision Blizzard vlijtig aan Diablo IV en dat belooft een behoorlijke hap te worden.

Op een financiële conferentie heeft Daniel Alegre, de COO en President van Activision, namelijk laten weten dat de ontwikkeling van Diablo IV goed vordert, al blijft een (zelfs vage) releasedatum vooralsnog uit. Interessanter is de rest van zijn uitspraak, waarin hij aangeeft dat Blizzard van plan is om Diablo IV spelers met veel content jaren bezig te houden. Klinkt goed!

“Blizzard continues to make strong progress on Diablo 4, the game is shaping up incredibly well and the team is allocating substantial resources to creating exciting content to drive engagement over multiple years.”