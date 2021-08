Rocket League geldt al sinds 2015 als één van de populairste competitieve multiplayer games. De razendsnelle ‘soccar’ titel is inmiddels free-to-play op ieder platform waarop de game is verschenen, en is bijvoorbeeld voor liefhebbers van voetbal of skill-based games zeker een poging waard.

Net zoals de meeste free-to-play titels, hanteert Rocket League seizoenen om spelers aangehaakt te houden. Vandaag gaat Season 4 van start en zoals altijd zijn er weer een aantal nieuwe goodies om van te genieten. Op Twitter heeft ontwikkelaar Psyonix een korte teaser gedeeld. Zo zal er een gloednieuwe arena zijn om in te scheuren en scoren: Deadeye Canyon.

Tevens is er een flitsende bolide toegevoegd – de Outlaw – die voor eigenaars van Rocket Pass Premium beschikbaar zal worden gesteld. Daarnaast zijn Tournaments met de start van Season 4 naast de standaard 3v3 ook in Extra Mode en in de 2v2-modi te spelen. Ten slotte is de Speed Demon modus vanaf 19 augustus voor een gelimiteerde periode beschikbaar.