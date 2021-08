Ontwikkelaar Psyonix heeft een nieuwe vacature online gezet die hint naar een belangrijke verandering in Rocket League waar tot op heden nog niets over bekend was.

In de vacature staat te lezen dat de ontwikkelaar werkt aan de migratie van Rocket League naar Unreal Engine 5. Epic Games heeft nog niets officieel onthuld over deze eventuele verandering, maar de aankondiging zal vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten.

“The Marketing department continues to build out its team in order to maintain and expand its ability to support Rocket League’s ongoing initiatives, as well as future Psyonix projects including Rocket League: Sideswipe and Rocket League’s move to UE5. The role would create a dedicated resource to all copy and messaging development needs within the marketing department.”