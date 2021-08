Rocket League viert het bestaan van Ratchet & Clank met een speciaal bundeltje van het iconische duo. Spelers op de PlayStation kunnen vanaf vandaag de bundel claimen door simpelweg Rocket League op te starten en in te loggen. Het pretpakketje bevat een Punk Decal voor de Octane, een speciale Megatron Collider Boost en natuurlijk twee Toppers die gevormd zijn naar de Lombax en het kleine robotje.

Dat is echter niet alles, want vanaf vandaag heeft Rocket League een speciale modus waarmee je de game op maximaal 120 frames per seconde kunt spelen. Deze ‘Performance’ modus draait de game op een resolutie van 2688×1512 om zo het maximale aantal frames te leveren. De ‘Quality’ modus richt op een 4K resolutie tot maximaal 60 frames per seconde.