Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs Rocket League is in blijde verwachting van een Battle Royale modus. De nieuwe spelmodus zal Knockout Bash gaan heten en zal te spelen zijn met acht spelers. De wereld zal zoals de meeste Battle Royale’s bestaan uit een gevechtsarena die steeds meer zal krimpen.

Verder zal je niet de gebruikelijke twee, maar drie sprongen kunnen maken om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. De modus zal beschikbaar zijn vanaf 27 april tot en met 10 mei, het is dus een tijdelijke toevoeging. Bekijk hieronder even de trailer en laat ons in de comments weten of Rocket League volgens jou een Battle Royale modus nodig had.