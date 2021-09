Onlangs konden we jullie nog melden dat ontwikkelaar Psyonix een 120Hz-modus heeft gemaakt voor Rocket League op de PlayStation 5. Het plezier was echter van korte duur, want de patch bracht tevens een vervelende bug met zich mee waardoor de game toch niet met 120 frames per seconde te spelen is, zelfs als de ‘Performance’ optie was gekozen.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar aangegeven dat ze op de hoogte zijn van de problemen en dat ze het euvel in een aankomende patch gaan oplossen. Deze patch moet begin september verschijnen. Voor spelers op andere platforms heeft Psyonix tevens een lijst gedeeld met problemen die op dit moment bij ze bekend zijn, en in de toekomst gaan oplossen. Voor die lijst kun je hier terecht.