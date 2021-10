Psyonix heeft over de jaren Rocket League volgepompt met auto’s uit onder meer Jurassic Park, Back to the Future en eerder dit jaar nog met de klassieke Aston Martin DB5 uit James Bond. Het einde lijkt echter nog lang niet in zicht, want vanaf vandaag is er weer een speciale auto verkrijgbaar.

We keren terug naar Engeland en James Bond, want ditmaal is de Aston Martin Valhalla aan de beurt. De flitsende bolide is terug te zien in No Time To Die: de nieuwste film in de populaire filmreeks. Tevens heeft Psyonix bekendgemaakt dat de eerdergenoemde Aston Martin DB5 tijdelijk terugkeert in de Item Shop. Beide wagens zijn in een bundel verkrijgbaar voor 2000 in-game Credits.