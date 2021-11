Het is bijna tijd om de ruimte in te gaan met het vijfde free-to-play seizoen van Rocket League op 17 november. We weten allemaal wat een nieuw seizoen betekent: een nieuw competitief seizoen, een nieuwe Rocket Pass én nog meer.

Rocket League krijgt in het vijfde seizoen een nieuwe variant van de Starbase Arc arena genaamd Starbase Arc (Aftermath), waarin de nasleep van een invasie te zien is. Daarbij zullen spelers de beschermer van Starbase Arc kunnen vrijspelen in de nieuwe Premium Rocket Pass. De nieuwe auto Nexus heeft een Plank hitbox net zoals de Breakout, Batmobile en dergelijke voertuigen. Je zal twee keer een nieuwe ‘geëvolueerde’ variant van de Nexus kunnen vrijspelen in de Rocket Pass.

Voor de volledige lijst nieuwe items in de Season 5 Rocket Pass moeten we nog heel even wachten, Psyonix zal namelijk op 16 november een trailer uitbrengen waarin de Rocket Pass nog extra wordt uitgelicht.

Voor het nieuwe seizoen zullen er ook weer nieuwe Limited Time Modes beschikbaar zijn, zo kunnen spelers Heatseeker verwachten met een kleine twist genaamd Heatseeker Ricochet. Er zijn drie nieuwe Labs maps toegevoegd genaamd Barricade, Colossus en Hourglass. De vormen van deze arena’s zullen geheid wat afwisseling creëren vergeleken met de al bestaande maps.

De update zal vooralsnog 17 november live gaan om 1 uur s’nachts. Wil je nu alvast een blik werpen op de nieuwe map, auto en muziek van Grimes? Bekijk dan de onderstaande Rocket League Season 5 trailer.