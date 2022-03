Het zesde seizoen in Rocket League gaat vandaag van start en ontwikkelaar Psyonix heeft hun voetbal/racegame helemaal ondergedompeld in een leuke geanimeerde stijl om dit te vieren. De Rocket Pass van dit seizoen bevat dan ook heel wat geanimeerde beloningen, zoals het Nomad busje of de Neo Tokyo (Comic) Variant Arena.

Door het seizoen heen worden er nog heel wat nieuwigheden toegevoegd, waaronder een nieuwe modus. De onderstaande trailer geeft ons alvast een leuk voorproefje van wat ons te wachten staat. Alhoewel we geen specifieke gameplay te zien krijgen, krijgen we wel een lollige trailer met een mysterieuze bedreiging genaamd de ‘Nomster’. Bekijk het hieronder.