We moeten nog ongeveer anderhalve maand wachten voordat FIFA 22 verschijnt en met het aantrekken van Lionel Messi zou je haast zeggen dat het team van Paris Saint Germain niet ultiemer kan, maar net zoals in voorgaande edities komt Ultimate Team terug in FIFA 22.

In onderstaande trailer licht EA een aantal veranderingen toe voor Ultimate Team. De grootste verandering is dat er dit jaar meer transparantie moet zijn in hoe je seizoen verloopt. EA zegt dat ze hiermee hopen een gezondere manier van spelen kunnen borgen. Daarnaast is progressie nu gebonden aan een overkoepelend seizoenssysteem, waarbij ieder seizoen ongeveer zes weken duurt.

Of je nou wint of verliest, je boekt hoe dan ook progressie en je kunt per Division drie Milestone Rewards verdienen. Bij het begin van ieder seizoen start je één Division lager dan waarop je geëindigd bent. Ten slotte zijn er straks meer customisation opties voor onder andere het publiek en je VIP area’s.