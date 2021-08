IO Interactive maakt vandaag bekend dat spelers tijdelijk toegang krijgen tot één van de twee bonusmissies die enkele zomers terug verschenen voor de eerste Hitman-game.

Via Twitter laat men weten dat ‘A House Built on Sand’ van 12 augustus tot 22 augustus 2021 gratis te spelen is in Hitman III. Deze verscheen 2 jaar terug in de oorspronkelijke Hitman-game en is onderdeel van twee bonusmissies die verschenen tijdens de zomer. Tijdens de missie moet je in Marrakesh, Marokko afrekenen met Kong Tuo-Kwang en Matthieu Mendola.

De studio laat ook weten dat eigenaars van zowel Hitman III of het gratis Hitman III Starter Pack toegang krijgen tot deze missie en alles wat Marrakesh tijdens de nacht te bieden heeft.